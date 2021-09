Alanis Morissette contó que fue abusada en su adolescencia

En un nuevo documental llamado Jagged, que se proyectará en el Festival de Cine de Toronto esta semana, la estrella canadiense Alanis Morissette contó que fue víctima de violación durante su adolescencia.

“Me llevó años en terapia admitir incluso que había sido una víctima”, dijo la cantante de 47 años que fue abusada cuando comenzaba a ser popular como una estrella de la televisión y la música al firmar un contrato con la discográfica MCA Canada. “Siempre me decía que yo lo había consentido, y luego alguien me recordaba: ‘Oye, tenías 15 años, no podías dar tu consentimiento’. Ahora pienso: ‘Sí, eran todos unos pedófilos, es una violación de una menor’”.

Alanis dijo que había contado a ciertas personas, pero todos hicieron oídos sordos e incluso en el mundo de la música los productores no le hacían caso y le pedían que callara para no afectar su imagen.