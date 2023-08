‘Aleja’, de ‘El Desafío’, hizo picante confesión sobre lo que no se vio en el reality

Los televidentes no paran de comentar en sus redes y por supuesto, no dejan de hacerles preguntas respecto a todo lo que mostraron las cámaras.

Durante la semana pasada, ‘Aleja’ fue invitada a la emisora Tropicana. Allí tuvo una extensa conversación sobre lo que realmente sintió al estar en el reality.

De acuerdo con ella, muchas personas no confiaban en su talento y hasta aseguraban que no era buena para las diferentes pruebas. “Durante el programa me subestimaron bastante, nunca me fijé en eso y, más bien, me dejé guiar por las voces que en verdad querían orientarme, una de ellas fue la de ‘Sensei’, que nunca dejó de hablarme y creer en mí, entonces me encanta callarles la boca”.