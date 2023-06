$!Alejandra Azcárate revive polémica de narcoavioneta: “Me devoraron”

La actriz y presentadora Alejandra Azcarate recordó una de las experiencias que más ha marcado su vida, pues ese episodio que la llevó “hasta los sótanos del infierno” le sirvió como enseñanza para abrir los ojos y darse cuenta de quiénes son las personas con las que realmente cuenta en su vida.

En una reciente entrevista con Santiago Alarcón, para su podcast ‘Meterse al rancho’, la comediante recordó lo difícil que fue ese episodio en su vida en mayo de 2021. “Me di cuenta, de la manera más dolorosa que pude haber aprendido esa lección, que no necesito a nadie a mi alrededor... y eso no es una postura pedante, es amor propio”.

En el hecho su esposo se vio involucrado en una investigación en una de sus avionetas, que llevaba más de 446 kilos de cocaína, situación que le permitió darse cuenta de quiénes son en realidad sus amigos y familia.

“No porque necesite nada de ellos, me nutro de cada uno de ellos, porque yo no me rodeo de estúpidos, afortunadamente. Entonces tengo gente aportante, bacana, con buena energía, que siempre está dispuesta a ayudar, que no conoce la envidia y que tienen un sentido del humor satírico”, agregó Azcárate.