En mayo del 2021, estalló un escándalo que salpicó a Miguel Jaramillo, esposo de Alejandra Azcárate: la Policía se incautó de 446 kilos de cocaína en una avioneta vinculada a la compañía Interandes Helicópteros S.A.S., de la cual era socio Jaramillo. La noticia no solo derivó en miles de mensajes en las redes sociales, sino en una crisis matrimonial que solo hasta ahora la pareja ha hecho pública.

El mismo Miguel Jaramillo se refirió a una “separación temporal” de la reconocida comediante y actriz colombiana, lo hizo en el programa ‘Los Informantes’, dirigido por María Elvira Arango y que emite Caracol Televisión.

"Estuvimos separados de común acuerdo cerca de cinco meses. Hoy en día tenemos conversaciones nobles y palabras buenas para compartir. Sin embargo, estamos lejos de haberlo superado y no sé si lo haremos”, dijo Jaramillo.

“No le puedo pedir perdón porque no cometí ningún error. Lo único que le puedo decir es gracias y ojalá la vida nos dé la oportunidad de continuar juntos”, agregó conmovido hasta las lágrimas.

Alejandra jamás ha dudado

Alejandra, por su parte, aseguró que jamás dudó de la honestidad de Jaramillo y que se siente orgullosa por no haberlo dejado solo en medio de tremendo escándalo.

“Mi corazón, mi lealtad y mi seguridad siempre estuvieron con su honestidad. Me siento muy satisfecha de haber tomado ese camino y no haber cogido el otro, que habría sido el facilista y me hubiera perjudicado menos”, dijo la comediante, también en ‘Los Informantes’.

Alejandra también contó cómo se ha visto afectada su carrera tras la polémica. “Yo era imagen de nueve marcas publicitarias, me cancelaron siete contratos. Conmigo se quedaron solo dos marcas. La presidente de una de esas marcas me dijo ‘te estoy llamando de otro número porque por orden de mis jefes no me puedo comunicar contigo ni siquiera por WhatsApp”, añadió.

Alejandra también aseguró: “Hace algunos meses a mí me tocó enfrentar una situación muy complicada, unas circunstancias bastante adversas que para nadie son un secreto y eso, a su vez, trajo unos efectos colaterales. Yo venía trabajando como imagen de una marca y debido a todo lo que me sucedió ellos pensaron en la posibilidad de contratar, al menos temporalmente, a otra persona porque no sabían qué iba a pasar conmigo”.

En ese momento, dicha empresa se comunicó con la presentadora Laura Acuña y con Gabriela Tafur (exreina que por estos días presenta El Desaío 2022), pero ellas expresaron que si la propuesta era para reemplazar a su amiga no la aceptarían. Azcárate se mostró muy agradecida por el “colegaje”.