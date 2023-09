La conexión entre Alejandra Guzmán y Luis Miguel se originó antes de que Stephanie Salas trajera al mundo a la hija del famoso cantante, Michelle, su prima nieta.

Por una extensa temporada, disfrutaron de una relación amigable y, aunque actualmente no comparten mucho tiempo juntos debido a sus compromisos profesionales y asuntos personales individuales, la admiración de la celebridad hacia el creador de “Tengo todo excepto a ti” persiste. Así, la artista de rock, que desveló que El Sol se apoya en una sustancia para mejorar su rendimiento vocal, se mostró dispuesta a brindarle su respaldo para que pueda abandonar ese hábito.

“[A Luis Miguel] le envié un mensaje a través de un promotor que decía ‘conozco a un magnífico profesor y a una profesora, que se llama Gladys, que pueden ayudarte a volver a cantar sin depender de la cortisona’”, compartió Guzmán en el programa televisivo mexicano Ventaneando (TV Azteca). “Esa fue la comunicación que le trasladé”.

De hecho, la cantante de “Flor de papel” enfatizó el cariño que alberga por Luis Miguel y únicamente aspira lo mejor para él. “Lo respeto y lo aprecio enormemente. Y él, por su parte, siempre me ha dispensado un trato cordial”, declaró. “Recuerdo que una vez me comentó ‘tu madre y tú son mis favoritas de la familia’, lo que realmente me alegró escuchar”.

Abordando otros asuntos, Alejandra Guzmán afirmó que no está interesada en entablar más relaciones amorosas y rehúsa padecer nuevamente por amor; su foco está puesto únicamente en proseguir con su trayectoria profesional y en su bienestar personal. “No busco [tener más relaciones amorosas]. En ocasiones pienso ‘si aparece alguien, que sea para aportar cosas positivas’, pero realmente no lo necesito”, admitió.

“La última [relación] resultó ser peor que todas las anteriores. Un verdadero irrespetuoso. Soy plenamente consciente de que no deseo experimentar más dolor, particularmente el sentimiento de abandono, que suele ser el detonante de mis recaídas [en las adicciones], cuando me dejan”.