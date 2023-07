Alejandra Villafañe, actriz de Perfil Falso, reveló que tiene un fuerte cáncer

Alejandra Villafañe contó a través de su nueva cuenta en Threads que le diagnosticaron un cáncer. “Gracias infinitas por sus oraciones y mensajes llenos de amor, estoy segura de que toda esa energía bonita me ha dado toda la fuerza que he necesitado. Esto ha estado muy hp (no me disculpo por la palabra, igual la verdad es que siempre me han gustado las palabrotas y esta vez es necesaria mil veces para lo que llaman la catarsis), pero también muy buenito, lleno de aprendizajes, muchísimos aprendizajes, la vida”, escribió Alejandra en un video que subió a su cuenta de Instagram.

Alejandra, natural de Cali, no entregó detalles acerca del tipo de cáncer de padece, aunque confirmó que ya fue sometida a una intervención quirúrgica y que está en los tratamientos correspondientes.

Explicó que la cirugía se complicó un poco, pero que al final fue exitosa. A la vez que le agradeció a su urólogo y a su oncólogo por apoyarla en este proceso y por éxito en la intervención. “Esto continúa, momento a momento. Aquí voy sonriendo aunque a veces cueste”, puntaulizó la actrriz, que recientemente hizo parte de la serie Perfil Falso, disponible en la plataforma Netflix.