Y respecto con Alina Lozano se confirmó que no participará en la telenovela. Ella misma despejó las dudas a sus seguidores. “Esto que les voy a compartir es muy importante y sé que es una noticia que de pronto los puede poner muy tristes a algunos de ustedes. No voy a estar en la tercera parte o en la versión que van a hacer 20 años después de ‘Pedro, El Escamoso’“, declaró la actriz, de 54 años.

Aseguró que el personaje de Nidia Pacheco estará por siempre en su corazón. Es de anotar que la actriz no descartó que el personaje no fuese a aparecer en la tercera versión de ‘Pedro el Escamoso’.

“Los personajes no me pertenecen, los interpreto con mucho cariño, con el mayor profesionalismo del mundo, pero no me pertenecen, le pertenecen a la productora y ellos pueden llamar a otra actriz”, explicó Lozano.

Además, consideró desafortunado que no se haya llegado a nada en la negociación, pero que reconoce que “ha construido algo importante” con su carrera, por lo que también añadió que “hay un momento en el que uno tiene que hacerse a un lado”.