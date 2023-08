¡Alina Lozano rompe el silencio y confiesa la verdadera razón por la que dejó a Jim Velásquez! Esto fue lo que le dijo su terapeuta

En una transmisión en vivo por Facebook, Lozano contó que desde que Velásquez le propuso matrimonio, ella entró en pánico y no supo cómo manejar la situación. Por eso, empezó a ir a terapia dos días a la semana, sin que él lo supiera, para buscar ayuda profesional.

“Jim nunca me ha visto entusiasmada con el matrimonio y me lo ha dicho muchas veces. Yo dije sí, pero me quedé en ‘shock’. El tema del matrimonio me aterró absolutamente, me aterroricé. Yo entré en pánico y no lo he sabido hablar con él. Eso me llevó a retirarme emocionalmente de la relación”, expresó la actriz.