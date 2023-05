Alina Lozano y Jim Velásquez rompieron el silencio y destaparon la verdad sobre su relación

De hecho, los usuarios de redes sociales, pese al amor que se profesan, creen que el vínculo entre los artista es falso y que solo se trataría de un montaje para lograr mucho más reconocimiento y popularidad. Incluso, muchos han llegado a criticarlos y arremeter contra ellos por el tipo de contenido que suben a las plataformas digitales.

No obstante, a pesar de las críticas y cuestionamientos, en varias ocasiones, la actriz colombiana ha salido a dejar claro que su relación con el creador de contenido es real, haciendo énfasis en que le gusta ir en contra de los “pensamientos sociales”, que involucran el amor que puede llegar a existir entre las mujeres mayores y los hombres menores.

“Me parece chévere que piensen que es actuado, porque es tanta la negación que la gente hace de la posibilidad de que una mujer mayor esté con un hombre joven, que prefieren verla sugar mommy. Si prefieren verla como que es una actuación, denle. Igual, no soy su sugar mommy, él trabaja desde que lo conozco. Él ya generaba sus ingresos en redes”, fueron las declaraciones que dio Alina Lozano en un entrevista con la emisora Tropicana.

Ahora, recientemente, la pareja compartió una dinámica en Instagram, donde la actriz que hizo parte de Pedro, el escamoso, le realizó varias preguntas al joven sobre cuánto la conocía a ella. Sin embargo, en plena ronda de la actividad, terminaron revelando algunos detalles íntimos de su relación sentimental.

“Llevamos juntos un año y dos meses. Estaba soltera cuando nos conocimos”, señaló la también escritora, quien a su vez agregó: “Yo no le eché los perros cuando lo conocí. No me gustó al principio, pero después sí”.

Finalmente, la famosa le dejó saber al ‘influenciador’ que le hace falta conocerla más, ya que en varias de las preguntas que ella le hizo, falló.

El influencer habló de Alina Lozano

Por otra parte, la semana pasada, Jim Velásquez en diálogo con Lo Sé Todo, del canal Uno, habló por primera vez sobre su relación con la experimentada actriz, tras haber asistido a un evento en la capital colombiana sin ella, Bogotá Fashion Week.

Ante los rumores de rompimiento, el joven no dudó en mencionar que aún seguía con la famosa, asegurando que “están más firmes que nunca”. De igual manera, reveló que se encuentran trabajando juntos en un nuevo proyecto.

“Estoy escapado de Alina. Ella me está esperando en la casa, es que no pudo venir. Claro que está [la relación], está más firme que nunca. De vez en cuando nos damos nuestro espacio”, puntualizó en el programa de chismes.

Finalmente, agrego que: “Este es mi primer trabajo en una plataforma digital. Todavía no puedo dar mucha información [sobre este nuevo proyecto laboral], pero lo más probable es que esté con Alina. Lo que sería bastante genial”.