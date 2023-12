Aliste los ahorros: Shakira promete una exitosa gira mundial en 2024 y Colombia está incluida

Según se ha revelado, Shakira se embarcará en la gira más extensa de toda su carrera, llevando su música a escenarios tanto inimaginables como esperados, donde los espectadores podrán disfrutar de todos los temas que ha lanzado hasta la fecha. En una conversación con Billboard, la artista de Barranquilla afirmó que su deseo era visitar más de 30 países, incluyendo Colombia, así como otras naciones en Europa, Medio Oriente, América Latina, América del Norte, Reino Unido y Oceanía.

En sus declaraciones, la artista expresó su esperanza de que los boletos tengan precios accesibles, permitiendo que sus seguidores puedan asistir sin dificultades y no se pierdan esta travesía tan significativa en su carrera.

A principios del próximo año espero lanzar el nuevo disco y luego habrá una gira mundial, la más extensa e importante de toda mi carrera”, confirmando que su 2024 será un éxito rotundo.

“Ahora mismo estoy cerrando un álbum que me tiene muy entusiasmada, con canciones que la gente ya conoce y con otras que no he lanzado aún. Va a ser un documento vivo que recoge mis emociones y vivencias de los últimos dos años y es un trabajo muy personal. Estoy muy feliz con las colaboraciones que vendrán con este álbum, que la gente no se espera”, sostuvo.