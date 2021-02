All or Nothing con la Juventus Football Club, nueva serie de Amazon

Amazon Prime Video y la Juventus Football Club anunciaron hoy una nueva y exclusiva docuserie Amazon Original italiana, All or Nothing: Juventus, siguiendo al equipo a través de la temporada actual 2020/21. La nueva serie Amazon Original se lanzará exclusivamente en Prime Video este año en más de 240 países y territorios a nivel mundial.

All or Nothing: Juventus llevará al público en un viaje detrás de cámaras con el ilustre e icónico club de fútbol durante una temporada crucial y seguirá todos los eventos clave, incluyendo la llegada de Andrea Pirlo como el nuevo director técnico. Las cámaras estarán dentro del Allianz Stadium, su complejo de entrenamiento de clase mundial en Turín y lejos de la cancha, la docuserie se enfocará en los aspectos únicos del Club Bianconero [“blanco y negro”] y de su identidad; con raíces profundas en la cultura e historia italiana, pero siempre mirando hacia el futuro. All or Nothing: Juventus desempacará el nivel de perseverancia, el esfuerzo y la dedicación que se necesitan para competir al más alto nivel, brindando a los fans acceso cercano a los jugadores, al equipo técnico y a la directiva.

“Estamos extremadamente orgullosos de estar dentro de los socios internacionales de la franquicia All or Nothing”, comenta Giorgio Ricci, Director de Ingresos de la Juventus. “Esto representa otro paso hacia Adelante en la constante evolución de nuestro Club. La colaboración con Amazon Prime Video se ajusta perfectamente a las dos exitosas marcas con un alcance global y un continuo deseo de retar, cambiar y crear de una forma innovadora. Esperamos mostrarle al mundo lo que la marca Juventus realmente es y lo que realmente significa, con la indiscutible calidad y toque único de la serie All or Nothing”.

“Estamos emocionadas y emocionados de comenzar este viaje con un club de fútbol tan prestigioso como la Juventus y de ofrecer al público italiano e internacional un vistazo extraordinario y sin precedentes a uno de los equipos más emocionantes sobre la Tierra”, agregó Nicole Morganti, quien encabeza las Amazon Originals, en Italia. “All or Nothing es ahora una franquicia definida por la calidad excepcional de su producción y acceso único, y esta seguirá los pasos de las exitosas series anteriores”. No podemos esperar para que los miembros Prime alrededor del mundo experimenten completamente la experiencia de los retos diarios que este equipo de campeones de primer nivel enfrentará a lo largo de esta épica temporada”.

La serie Amazon Original All or Nothing: Juventus se lanzará exclusivamente en Amazon Prime Video en el 2021. Será producida por Fulwell 73 (I Am Bolt, Sunderland ‘Til I Die, The Class of ‘92), con Leo Pearlman y Ben Turner como productores ejecutivos y el showrunner Richard Cooke. Se unirá a la franquicia All or Nothing con docuseries anteriores de futbol incluyendo a All or Nothing: Manchester City y la recién lanzada All or Nothing: Tottenham Hotspur. La serie se unirá a la creciente alineación de contenido que incluye miles de programas de TV y películas en el catálogo de Prime Video, incluyendo a la primera producción Amazon Original en Italia, Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, el documental FERRO sobre el cantante italiano Tiziano y las galardonadas y aclamadas series Amazon Originals globales series como Tom Clancy’s Jack Ryan, The Boys, Homecoming y The Marvelous Mrs. Maisel, todas disponibles para ver sin costo adicional para miembros Prime.