$!Amaia Montero, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, estuvo 10 días en una UCI, ¿Qué le pasó?

Montero ya fue dada de alta del centro médico Beata María Ana y se encuentra en casa. Desde su entorno le dijeron al portal Look que “está bien”. “Fue intervenida de un dedo pequeño, pero nada alarmante. Está bien”.

La situación de la cantante despertó la preocupación, pero también las voces de cariño de sus seguidores, quienes le han dejado varios mensajes en sus redes sociales. Su perfil de Instagram, por ejemplo, en el que no sube una foto en su feed desde el año pasado, se ha llenado de comentarios de ánimo y positivismo.

En esa última publicación, el 26 de agosto de 2022, día que cumplió 46 años, dejó un sentido mensaje en el que también se “despedía” de la red social, aunque de vez en cuando comparte historias.

”Siempre he creído que esta vida es un partido de fútbol y no encuentro mis botas. Sólo que hay algo que no cambia, vosotros, el tiempo y todo este amor. Voy a volver, lo daré todo como siempre. (...) Sed felices, disfrutad de los vuestros, de lo importante, de lo que merece la pena. Yo lo hago y soy muy feliz. Nos vemos pronto”, escribió la artista.