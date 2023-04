$!Amaranta Hank dijo que el novio de Marbelle la había buscado

Cabe mencionar que Sebastián y Marbelle sostienen una relación sentimental desde hace siete años.

En medio de una entrevista para el programa ‘Del Humor y Otros Demonios’, la actriz de contenido para adultos reveló que el joven futbolista la buscó con el fin de pretenderla.

“El novio de Marbelle sí me ‘echaba los perros’ yo creo que mientras le ‘echaba los perros’ a ella, al mismo tiempo”, dijo Amaranta Hank.

“Él me conversaba y después dizque novio de Marbelle. Y yo (pensaba) ¿a qué horas?, si me estaba conversando a mí”, añadió Amaranta.

Además de eso, la mujer dijo que han sido más los futbolistas que la han buscado con el fin de tener intimidad y hasta con algunos se han concretado los encuentros. Asimismo, manifestó que no revelará sus nombres.

“¡Esos sí me caen bastante! No, yo tengo una nómina... Yo tengo mi propio once”, dijo Amaranta Hank, quien no reveló las identidades de los jugadores de futbol con los que ha sostenido alguna relación: “Esas historias me las llevo a la tumba”.

Pero no solo han sido futbolistas los interesados en compartir con la bella Amaranta, pues la mujer también sostuvo un encuentro casual con un ciclista, “¿sabes quién fue un ‘polvazo’ bien...? Un ciclista”, expresó la actriz sin revelar el nombre del deportista.

