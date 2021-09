Amazon Studios da luz verde al spin-off del mega exitoso drama de superhéroes, The Boys

La clase comenzó para los superhéroes. Amazon Studios ha ordenado una nueva serie spin-off de The Boys, el drama subversivo de superhéroes nominado al Emmy de Sony Pictures Television. Esta serie que todavía no tiene título se estrenará exclusivamente en Amazon Prime Video en más de 240 países y territorios alrededor del mundo.

Situada en la única universidad exclusiva para superhéroes jóvenes en Estados Unidos (administrada por Vought International), el spin-off sin título de The Boys es una serie irreverente, con un equivalente a la clasificación C, que explora las vidas de superhéroes competitivos y hormonales, mientras ponen sus límites físicos, sexuales y morales a prueba, compitiendo por los mejores contratos en las mejores ciudades. Es en parte una serie sobre la universidad, y por otra parte Hunger Games—con toda la sátira y obscenidad de The Boys.

Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Shane Paul McGhie, Aimee Carrero, Reina Hardesty y Maddie Phillips interpretarán a jóvenes superhéroes, y más adelante se anunciará al elenco adicional.

Michele Fazekas y Tara Butters serán las showrunners y productoras ejecutivas. Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Ori Marmur, Pavun Shetty, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson y Michaela Starr serán parte de la producción ejecutiva. En la coproducción ejecutiva estarán Zak Schwartz y Erica Rosbe. La serie será producida por Sony Pictures Television Studios y Amazon Studios, en asociación con Kripke Enterprises, Point Grey Pictures y Original Film. Loreli Alanís será la ejecutiva a cargo de Point Grey Pictures.

“Así como Mork & Mindy se desprendieron de Happy Days—lo cual es un hecho real e increíble—nuestro spin-off existirá en el Vought Cinematic Universe, pero tendrá un tono y estilo propio. Es nuestra versión de una serie universitaria, con un conjunto de jóvenes superhéroes fascinantes, complicados y a veces mortales”, dijo Eric Kripke, showrunner de The Boys y productor ejecutivo. “Michele y Tara son unas genios rotundos, estamos emocionados de tenerlas conduciendo este barco y estamos agradecidos con Sony y Amazon por la oportunidad. Amamos esta serie y no podemos esperar a que la vean. También, Baywatch Nights surgió a partir de Baywatch, y tenía vampiros. ¡Vampiros!”

The Boys recientemente terminó la producción de la Temporada Tres—una fecha de estreno se anunciará más adelante.