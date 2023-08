Amparo Grisales destroza a imitadora de Amaia Montero en Yo me llamo: dejó a todos impactados

Sin embargo, la actuación no convenció al exigente jurado, compuesto por Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno. La única nota positiva la dio este último, quien alabó el parecido físico de la imitadora con la cantante original. Los demás jurados fueron implacables y le dieron el no.

El programa de imitación más visto de Colombia, Yo me llamo, tuvo anoche un momento tenso cuando una participante se presentó como Amaia Montero, la exvocalista de La Oreja de Van Gogh. La canción elegida fue ‘La playa’, uno de los éxitos del grupo español.

La reacción que más llamó la atención fue la de Amparo Grisales, quien no se guardó nada y lanzó duros comentarios a la participante. “Parece Topo Gigio”, dijo la actriz de 66 años, comparándola con el famoso personaje infantil de marionetas. Además, criticó la decisión de Pipe Bueno, su compañero de jurado y actual pareja de la influencer Luisa Fernanda W. “Afinen el oído, ‘papacitos y mamacitas’ no se le entendía nada”, le reprochó.

Sin lugar a dudas, Amparo Grisales no le dio ni un voto positivo a ‘La Oreja de Van Gogh’, razón por la que no lograron pasar a la siguiente etapa del concurso musical. Yo me llamo es el programa más visto de imitación en Colombia, que se emite por Caracol TV los domingos por la noche. El ganador se lleva un premio de 600 millones de pesos y un carro Geely.