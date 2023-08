¿Amparo Grisales se va? Este es el inesperado cambio que se dará en ‘Yo Me Llamo’ en las próximas semanas

Cada temporada de ‘Yo Me Llamo’ cuenta con un panel de jueces que evalúa las presentaciones de los concursantes y decide quiénes avanzan en la competencia. Actualmente, los jurados son Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno. En este sentido, los participantes deben demostrar su habilidad para imitar tanto la voz como la apariencia y el estilo de los artistas que eligen representar. Sin embargo, esto podría cambiar.

Recientemente, el famoso programa de imitación compartió un nuevo comunicado con en el que dejó a más de uno sorprendido por el inesperado cambio que se dará en ‘Yo Me Llamo’ en las próximas semanas.

A través de sus redes sociales y en las ‘promos’ del Canal Caracol se conoció que se presentarán cambios en cuanto a los jurados del programa. Esta vez todas las persona que quieran ser parte de este nuevo panel de jueces podrá hacerlo. Sin embargo, Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno seguirán en el programa. No se trata de reemplazar a los jurados sino de sumar 80 personas más.

¿Quiénes serán los nuevos jurados?

Este cambio que tuvo el programa de imitación pretende mostrar una nueva etapa del concurso, en el que se le suma la oportunidad de que los colombianos puedan ser parte del panel de jurados.

El Canal Caracol anunció que se abrió un espacio para 80 personas que quieran ejercer su labor como jugados del programa, quienes deseen ser parte del panel pueden postularse hasta el 26 de agosto, a las 11:59 de la noche.

Hasta ahora no se conoce cuál será el papel que desempeñarán estos jurados dentro del programa ni cuándo aparecerán en el show, pero sí se conoce cómo se podrán inscribir las personas que quieran ser parte del programa como jurados.

Le puede interesar: Video: Hijo de Giovanny Ayala se presentó en ‘Yo me llamo’ y le hizo pasar incómodo momento a Amparo Grisales

¿Cómo inscribirse para ser jurado en ‘Yo Me Llamo’?

“¿Quieres ser jurado de Yo Me Llamo? ¡Llegó tu oportunidad! No importa en que lugar de Colombia estés, tú podrás ser jurado demostrando con una foto por qué eres el fan #1 de Yo Me Llamo”, dice el mensaje en la página web.

Para participar, los fanáticos deben inscribirse de la siguiente manera:

1. Ingresar a: http://caracoltv.com/fanyomellamo

2. Diligenciar el formulario de registro con los datos personales tales como: nombre, apellido, documento de identidad, ciudad de residencia, dirección, correo electrónico, número de teléfono, entre otros.

3. Contestar las preguntas que allí se establecen.

4. Adjuntar una fotografía individual en la que el aspirante demuestre ser el Fan # 1 de ‘Yo Me Llamo’, máximo de 10mb.

5. Acepar los presentes términos y condiciones.

6. Autorizar el tratamiento de sus datos personales, así como de aquellos considerados sensibles.

7. Enviar el formulario diligenciado por completo.

8. Las convocatorias están disponibles desde el 19 de agosto de 2023 hasta el 26 de agosto de 2023. Todas las personas que crean ser el fanático # 1 de ‘Yo Me Llamo’ y cumplan con todos los requisitos podrá inscribirse para participar en la Actividad. Solo podrán participar personas mayores de 18 años de edad residentes en Colombia.