Ana Del Castillo advirtió a Yina Calderón: “con Wilfran no te metas”

A pesar de que Wilfran se defendió y le aclaró a la DJ de guaracha que él no fue quien estuvo detrás de este hecho y que por el contrario no la iba a demandar por derechos de autor, pues Calderón tomó la letra de esta melodía y la convirtió en guaracha, ella continuó hablando mal de él en sus redes, incluso en pleno programa ‘Cómo amaneció Bogotá’ de la emisora Tropicana.

A raíz de esto, Ana Del Castillo le envió un mensaje a Yina a su cuenta de Instagram en el que defendía a Wilfran y le lanzaba una advertencia.

“¿Por qué te metes con una persona educada, respetuosa, que no se mete con nadie? No seas tan ‘caga’, solo para tener fama. Todo el mundo sabe quién es Wilfran y lo conocen más que a ti, malp@&!. Ojalá te metieras conmigo, que yo no me quedo callada, mujer mi3&¿@“, se lee en el mensaje directo que le envió la artista vallenata a la empresaria.