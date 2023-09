Ana del Castillo intentó golpear a un hombre que la confundió con Patricia Teherán

“Hazme el favor y a mí no me hables así, no joda. No me manotees”, le dice enérgicamente la artista, conocida como ‘la reina del vallenato’.

El hombre vestido de policía, además, la confunde con la fallecida artista Patricia Teherán de quien Ana se expresa con completo agrado y respeto aclarando que no es ella.

Pero todo se altera más cuando el hombre disfrazado de policía se refiere a ella y a sus acompañantes como “brutos”. Esto provoca una respuesta completamente alterada de la artista, quien amenaza con golpear al supuesto oficial: “Te voy a meter la mano”.

Sin embargo, la situación da un giro inesperado cuando el hombre revela que se trató de una broma.

Este episodio, que demostró una vez más el carácter intrépido de Ana del Castillo, sirvió como una distracción humorística en medio de la rutina diaria y recordó a todos que la vida a veces nos sorprende con momentos inesperados y divertidos.