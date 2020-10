Ana del Castillo protagoniza escena “usted no sabe quién soy yo”

Como la nueva “usted no sabe quién soy yo” ha sido catalogada en redes la cantante de vallenato, Ana del Castillo, quien durante la mañana de este sábado ha sido tendencia en las redes sociales por una vez más protagonizar un escándalo que la pone bajo el ojo del huracán.

Vistiendo aparentemente una pijama y dando gritos en la puerta de una clínica en Valledupar, así se le ve a la artista que en repetidas ocasiones le gritaba al vigilante del lugar: “Si no me abres suspenden a la clínica y no tienes trabajo ni tú, ni nadie”, mientras sacaba su celular y se autogrababa “evidencia de la injusticia”.

En medio de sus gritos, Ana aseguraba que tenía COVID-19 por lo que exigía que la dejaran entrar al hospital. “Con los seguidores que tengo, te cierran la clínica”, repetía en tono retador.

Se desconoce quién es el autor del video que le da la vuelta a las redes sociales pero en diferentes portales de redes sociales se asegura que Ana habría llegado al lugar a visitar a su novio que según, está hospitalizado hace días a causa del peligroso virus. Hasta el momento la intérprete de ‘Sabroso’ no se ha referido al clip por el que ha recibido comentarios como: “No se que es peor, si el acto tan bochornoso y denigrante que protagonizó Ana del Castillo o la gente que la anda justificando, de verdad no defiendan lo indefendible.”; “Entonces Ana Del Castillo se cree que está por encima de todo el mundo. Ese es el problema de endiosar cuanta porquería aparece”; “Ana del Castillo creyendo que porque tiene seguidores en las redes sociales y es conocida puede tratar mal a un vigilante por estar haciendo su labor”.