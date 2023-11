Ana Lucía Domínguez le dio sugestivo regalo a su esposo de cumple, ¿se pasó?

Como era de esperarse, la publicación no pasó desapercibida y fueron muchos los comentarios de los seguidores para expresar su opinión al respecto. Aunque fueron más los positivos, los negativos no faltaron, comentando que este detalle de la actriz hacia su esposo debía quedar para la intimidad y no para mostrarse en redes sociales.

Estos son algunos de los comentarios en la publicación, “Es una pareja que admiro por su genuino amor , pero que necesidad de publicar así?”, “pero les falto publicar la penetracion”, “Tantos años y la picardía continúa, aw yo quiero un amor así, qué hermosos”, “Todos preocupados por cómo sale en la foto y yo queriendo copiar la idea , vivan y dejen vivir . Feliz cumpleaños para él y que se lo disfruten”.

Le puede interesar: Video: Perrito sobrevive tras recibir disparo por defender a su familia

La pareja se le ve muy feliz disfrutando de este día tan especial.