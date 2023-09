Anahí destapó cruda historia sobre sus desórdenes alimenticios, su corazón dejó de latir

Desde que anunciaron su regreso a los escenarios, RBD ha vuelto a ser la sensación alrededor del mundo. La agrupación comenzó hace poco su gira, y desde entonces han sido tendencia en todas las redes. Además de eso, sus integrantes han sido entrevistados por diferentes medios. Precisamente, hace poco Anahí abrió su corazón con Joaquín López-Dóriga. Allí, se sinceró respecto a los momentos más oscuros de su vida. La famosa reveló que sufrió de anorexia y bulimia, trastornos alimenticios que casi la llevan a la muerte. De acuerdo con Anahí, el detonante se dio cuando se reunió con un productor a sus 13 años. Ella y su mamá asistieron a una cita con él, pues querían que la actriz fuera la protagonista de la que iba a ser la nueva versión de Quinceañera. Tomada de Internet/Vanguardia ¿Infidelidades?: los reveladores detalles de la separación de Luis Alberto Posada Tomada de internet/Vanguardia Así se veía Camila Avella, Miss Universe Colombia 2023, cuando participó en el ‘Desafío’ “Me dicen, ‘vamos a hacer la nueva versión de Quinceañera’, me citan en la oficia de quien iba a producir esta telenovela... me dicen que estaría increíble que fuera la protagonista, pero también me dicen: ‘Anahí, las protagonistas son flaquitas, son muy bonitas y tú estás gordita. Tienes que trabajar en ti’. Ahí conocí el miedo a ser yo, sentí que no era suficiente, y empieza la pesadilla más grande de mi vida... años de anorexia... bulimia”.

En medio de lágrimas, la famosa habló de aquellos años en lo que perdió la seguridad y dejó de comer. “Yo podía pasar cinco o seis días sin probar bocado, a veces comía una toronja, a veces comía hielo para engañar al estómago. No quiero que tomen de aquí ninguna idea por favor, pero tengo que contarlo. Después, cuando no podía más, venían los atracones y como tanto se han burlado, sí, vomitaba mucho”. La famosa Mía Colucci cada vez comía menos, y llegó un momento en que no pudo más. Un día, junto a una prima, la famosa tuvo un paro cardíaco y su corazón dejó de latir por varios segundos. Por fortuna, la actriz llegó a tiempo al hospital y los médicos lograron salvarle la vida. “Un día con mi prima Alicia, que hasta hoy le digo ‘gracias porque me salvaste la vida’, le dije ‘me siento mal, algo me pasa, me siento mal’, tenía el corazón a mil y sentía como si el estómago se me estuviera volteando por dentro, una cosa rarísima. Ella volteó, me miró y se metió directo a urgencias. Gracias a Dios, porque llegué con un paro cardiaco horrible, me meten a urgencias y gracias a Dios me salvaron la vida”. De su paso por la clínica agregó que: “Lo que me explican es que tuve un bajón tan fuerte de potasio en el cuerpo y de electrolitos y de absolutamente todo, que tuve una taquicardia muy fuerte... mi corazón no podía más”.

A partir de ese momento comenzó su recuperación y parte de ese proceso fue Pedro Damián, director y productor de Rebelde, quien en aquel momento la invitó a que hiciera parte de otra exitosa producción mexicana, Clase 406. De acuerdo con Anahí, “Yo sé que Pedro lo hacía por sacarme de la enfermedad”. La actriz también aseguró que después de que se conociera su historia, sufrió de matoneo. Incluso, en varias entrevistas la molestaban con ese tema. “Y en todas las entrevistas lo único que les importaba era la anorexia y la bulimia, decían: “¿pero tu comes o no comes? ¿Vomitas?”. Las preguntas eran así, muy duras y yo tenía que estar lidiando con todo aquello, me volví muy dura”.