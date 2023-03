$!“Andar con casados era mi debilidad”: Yuri admitió que se metió en el hogar de una amiga

“El andar con gente casada, esa era mi debilidad. Yo nunca tuve debilidad de drogas ni de alcohol tampoco, realmente mi debilidad era fijarme en la gente en la que no tenía que fijarme, no sé por qué”, expresó en una entrevista.

La mexicana admitió que en su juventud no tuvo debilidad por las drogas o el alcohol, sino por los hombres casados.

No es exagerado decir que la cantante mexicana Yuri vivió en carne propia la ‘Maldita Primavera’ por cuenta de errores en el ámbito amoroso, que cometió cuando era muy joven.

Yuri contó que vivió cuatro años muy difíciles “siendo muy joven, muy bonita” y estando en su mejor momento como artista, cuando “podía tener a cualquiera rendido a los pies”.

Eso cambió cuando Dios llegó a su vida y decidió valorarse, obteniendo como premio el poder conocer a su esposo y al amor de su vida.

Pero para eso tuvo que enmendar sus errores y pedirle perdón a muchas de las personas que lastimó, entre ellas a la mujer de un hombre casado con el que Yuri se metió, siendo amiga de ese hogar.

“Un día la llamé y le dije, te hablo para pedirte perdón, porque me metí en un hogar que no era mío, porque no conocía de Dios, contó entre lágrimas en otra entrevista.

Del otro lado recibió el perdón y unas palabras que la marcaron de por vida: “Ya no te odio, ahora te admiro”.

Actualmente, Yuri sigue casada con su esposo, el chileno Rodrigo Espinoza, quien es ocho años menor que ella y con quien lleva 28 años de matrimonio y tienen una hija juntos.