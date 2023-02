Andrea Buitrago rompió el silencio y contó porqué perdonó infidelidad de Hassan Nassar

Luego que la modelo Andrea Buitrago rompiera su relación con Hassan Nassar en septiembre de 2022, por una infidelidad por parte del comunicador, se conocieron nuevos detalles del proceso que ella pasó para perdonarlo.

Buitrago aseguró que no fue sencillo y que le costó muchas lágrimas, sufrimiento y dolor. Sin embargo, cuenta también logró superarlo y decidió retomar su matrimonio.

En entrevista con la revista Aló, la modelo bogotana aseguró que lo más importante para lograr perdonar es “amarse a sí mismo”.

Pero recordemos que este caso tuvo un agravante pues la infidelidad fue de conocimiento público en 2022. Desde ese entonces tanto Nassar como Buitrago no habían querido hablar sobre su separación y posterior reconciliación.

Después de alejarse de las redes sociales, fue la misma modelo quien reveló que decidió perdonar la infidelidad de su esposo y que ahora los dos “trabajan por fortalecer su relación” y superar este momento que aún genera diferencias en la pareja.

“Si algo me han enseñado las situaciones difíciles es que, cuando te amas de verdad, es mucho más fácil de llevar porque tú sabes lo que vales y cómo actuaste. Los problemas llegan a tu vida y te ayudan a transformarte, a volverte más fuerte”, mencionó la modelo en la entrevista.

También explicó que aprendió a valorarse más, “pues, siendo muy sincera, me enfoqué en mis hijos, en el trabajo, en mi casa y me olvidé de mí misma... Eso me llevó a trabajar en mi parte espiritual y mental, que es sumamente importante”.

Buitrago también contó cómo vivió la filtración de las conversaciones de WhatsApp de su esposo que fueron difundidas por las redes sociales. “No podía ni pararme de la cama”. Dijo además que duró días viviendo un duelo y tuvo que ir al psicólogo.

“Claro, al siguiente día de que todo pasó, yo ya estaba en el psicólogo y me sirvió muchísimo hablar, entender y sanar. También he recibido terapia de música, un tema más espiritual para aprender a conectarte con tu alma; esto me ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva... volví a trabajar en mí, a hacer ejercicio, comer bien, por mi paz, por mi alma, por mis hijos y por mí misma”, reveló la modelo sobre los días más difíciles tras la infidelidad.

La modelo contó además que volvió con Nassar y que lo que vivieron sirvió para aprender a enfrentar situaciones adversas y verles el lado positivo.

“Es un dolor fuerte, pero transformador, como dicen ‘hay tormentas que no llegan a destruirlo todo, sino a limpiar el camino’ y yo siento que ese fue mi caso”, expuso.