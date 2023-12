$!Andrea Valdiri reveló detalles de su vida íntima y las redes estallaron

Pese a todo lo que se ha dicho, Saruma defendió en su momento a su ex, manifestando que quedaron en buenos términos y pidiéndole a las personas que no la atacaran, ya que la barranquillera no se merecía malos tratos.

Y es que después del anuncio, las personas empezaron ha especular sobre las causas de su separación, dando a conocer diferentes versiones que solo serían chismes, pues no se han confirmado hasta el momento. Por un lado, se mencionó que la ruptura estuvo relacionada por inconvenientes en lo que los padres del bumangués estarían involucrados; incluso, hay quienes dicen que no se la llevaban bien, porque el temperamento de los santandereanos es algo complicado.

Fue precisamente por las criticas y comentarios que ‘La Valdiri’ se pronunció a través de sus redes sociales y contó algunos detalles de su vida íntima.

“Machi, ¿qué te cuento de mi pasado? Me he comido 500 ‘pichas’, he hecho y deshecho y gracias a todo lo que he hecho soy la mujer que soy hoy en día”, dijo la influenciadora.

Cabe señalar que Andrea Valdiri ha tenido varias relaciones sentimentales que salieron a la luz pública y que generaron grandes polémicas.