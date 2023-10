Andy Rivera asegura que "ser una moda es el elixir más enviciador, desleal y venenoso"

El cantante colombiano Andy Rivera, quien ha estado luchando contra la depresión desde 2021, compartió un mensaje en sus redes sociales en el que reflexiona sobre su carrera y la fama.

Rivera, quien ha tenido varios éxitos en su carrera, como "Te Pintaron Pajaritos" y "Alguien Me Gusta". En una de sus publicaciones mpas recientes, el cantante reconoció que la fama puede ser "enviciadora, desleal y venenosa".

"He tenido una carrera con años exitosos, algunas canciones exitosas, otros años donde me he sentido perdido, girando sobre el mismo eje, sin sentir avance mientras todo y todos los demás avanzaban ante mis ojos", escribió Rivera en sus historias de Instagram.

"Entendí que el 'ser una moda' 'estar pegado' es el elixir más enviciador, desleal y venenoso que hay", agregó.