Anuel compartió la primera foto con su hija colombiana

En las últimas horas, se viralizó una entrevista del cantante en la que habló de su hija Gianella, a quien decidió reconocer finalmente luego de protagonizar una polémica con Melissa. Según Anuel, la niña no era suya, y aseguraba que la modelo colombiana solo quería llamar su atención. Al final tuvo que aceptar que la niña si era suya después de que una prueba de ADN demostrara su parentesco.

Durante la entrevista, el artista contó cómo se sintió cuando conoció a su hija de un año de edad: “hoy mismo estuve con la niña, con Gianella... Me encantó, me robó el corazón, igual que Cattleya. Yo vi a Cattleya también y dije ‘wow qué estoy haciendo, yo tengo que arreglar esta situación que está pasando en mi vida’. No era que yo no quería ver a la nena, estaban pasando muchas cosas que ¡uy!. Dios es demasiado bueno y la conocí.. Cuando vi a Cattleya que nació ahí mismo al instante que la vi dije ‘tengo que ir a ver a Gianella ya’ y ahí fue...”.

Momentos después, publicó en sus redes sociales unas fotografías compartiendo con su hija. En su publicación no hizo ningún comentario alusivo a su relación con la niña, solo se le puede ver cómo sostiene a la bebita en sus piernas mientras sonríe. En la misma publicación también puso fotos de sus otros dos hijos, Pablo y Cattleya, a quien le ocultó el rostro.