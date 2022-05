El cantante Lowe León envío un mensaje a la hija que tendría con Andrea Valdiri y el caso ha generado polémica en redes sociales.

Las declaraciones se dieron en exclusiva frente a las cámaras de SuperLike quienes compartieron el video en donde León indica que si es su niña, "aquí está tu papá".

Fue el mismo Lowe quien en el mes de noviembre del año pasado puso en duda su paternidad al exigir una prueba de ADN de la pequeña Adhara, dando a entender que podría ser hija de Felipe Saruma, con quien Valdiri contrajo matrimonio hace poco.

"Si es mi niña, aquí va a tener la posibilidad de estar con su papá y que comparta con sus hermanos como es el deber ser. Pero yo en ningún momento soy, como me han hecho y han puesto a Colombia patas arriba en contra mío, a decir que yo soy un padre irresponsable, eso jamás nunca ha pasado", sentenció el artista en esta ocasión.

Asimismo, envió otro mensaje directo a la bailarina barranquillera. "Espero que esa persona en algún momento pueda doblegar su ego, pedir perdón por definitivamente negarle esa posibilidad a la niña de tener a su padre", expresó.

"Hice todo lo posible en su momento por la vía conciliatoria para ejercer la paternidad de la niña y no fue posible, eso yo no me lo estoy inventando, eso la evidencia está y en algún momento va a salir todo", agregó en su discurso.

Finalmente, aseguró que siempre estará para la bebé. "Aquí está tu papá. Si quieres buscar respuestas aquí siempre voy a estar con los brazos abiertos para ti".

Paternidad en proceso legal

Según Lowe, la petición de una prueba de ADN hacía parte de su proceso legal para poder tener acceso a la menor.

"Para eso pedí el tema del ADN, porque con el ADN se puede ejercer la paternidad y en el caso hipotético que no llegara a ser yo, esas respuestas se las tiene que dar la otra persona", concluyó.