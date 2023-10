“Aquí tengo a tu hija”: actor de ‘Amarte Duele’ vivió angustiante extorsión telefónica

El actor recibió una llamada en la que una voz desconocida amenazó con hacerle daño a su madre y a su hermana. Inicialmente, Armando Hernández se sintió abrumado por el miedo y la incertidumbre. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que algo no estaba bien cuando el delincuente afirmó tener a su hija, a pesar de que Hernández no tenía hijos en ese momento.

“Cuando escuchas llorando, sí te bloqueas”, compartió Hernández durante la entrevista. “De repente un sujeto me dijo: ‘Aquí tengo a tu hija’. Fue entonces cuando reaccioné y me di cuenta del intento de extorsión. ¿Mi hija? No tengo hija, estoy bien joven”, respondió el actor, evidenciando su alivio y recuperando su sentido del humor tras darse cuenta de la trampa.

Este incidente sirve como un recordatorio de los peligros asociados con las extorsiones telefónicas en México y la importancia de mantener la calma en situaciones angustiantes. Afortunadamente, Armando Hernández logró manejar la situación de manera adecuada y no cayó en la trampa de los extorsionadores.