Arelys Henao le puso los puntos sobre las íes a Marbelle, ¿qué pasó?

Durante una charla reciente con la radio Tropicana, Arelys Henao compartió algunas reflexiones acerca de su relación con otros artistas prominentes del género de la música popular, Marbelle y Alzate.

El diálogo se orientó hacia esta dirección cuando Arelys, oriunda de Antioquia, empezó a discutir las críticas que han emergido entre algunos de sus contemporáneos en la escena musical nacional.

Explorando nuevas colaboraciones

A pesar de las tensiones existentes, Arelys cree que estas diferencias no deberían existir, y en lugar de ello, se inclina hacia la idea de colaborar con Marbelle, un concepto que ha estado considerando desde hace un tiempo.

La artista, conocida por su éxito ‘Lo pasado pisado’, expresó su interés en colaborar con otros nombres prominentes del país, señalando que entre sus temas preferidos están ‘Me bebí tu recuerdo’ y ‘Adicta al dolor’. En relación a este último tema, Arelys sorprendió a los presentadores con una proposición interesante.

“Sería maravilloso crear un remix de ‘Adicta al dolor’ con Marbelle. Incluso, creo que sería beneficioso que Marbelle lo hiciera como un homenaje a las mujeres de Colombia. Necesitamos unir fuerzas”, sugirió. Ante esta declaración, los presentadores pusieron el tema, invitándola a cantar el coro, lo que hizo con gusto, aunque brevemente y a capela.

Con esto, Arelys demostró claramente que está a favor de las colaboraciones, considerándolas una estrategia efectiva para potenciar el género. Así, la propuesta para una colaboración con Marbelle está en el aire, quedando a la espera de una respuesta que, de ser afirmativa, sin duda entusiasmará a sus seguidores.

Fomentando la solidaridad entre artistas

Prosiguiendo con la temática de la colaboración y el apoyo mutuo, Arelys también habló sobre su experiencia ayudando a Alzate, un gesto que le dio un impulso necesario en sus inicios de carrera.

“Respeto y aprecio mucho a mis colegas [...] Tengo una bonita historia que compartir: una vez, cuando Alzate estaba en una encrucijada al inicio de su carrera, un amigo en común me pidió una reunión, diciendo: ‘Por favor, concédele una cita, Alzate está realmente preocupado y no sabe cómo avanzar en su carrera’. Así que accedí y me reuní con él”, relató sobre aquel período.

Rememorando ese tiempo, Arelys recordó que Alzate había grabado un tema que mezclaba los géneros pop y popular, y ella tuvo un papel crucial en su desarrollo.

“Le hice saber que, continuando por ese camino, no iba a obtener los resultados deseados. Entonces, le presenté a mi productor en aquel momento para que pudiera grabar de nuevo, y hace poco, mientras estábamos en Miami, recordábamos todo eso. Así es como grabó ‘Maldita traición’ y el resto del álbum, lo que marcaría un antes y un después en su carrera”, concluyó Henao.