Arianna Muñiz, la hija de Marc Anthony que es mayor que su esposa

Arianna nació de la relación de la cantante con la ex policía de Nueva York Debbie Rosado. El hermano de Arianna es Alex ‘Chase’ Muñiz Rosado, un niño que el artista adoptó y le dio su apellido.

A diferencia de sus otros hermanos, la joven quiere mantenerse alejada de las redes sociales y las cámaras. No tiene perfiles activos en redes. Y no acompañó a su padre en la celebración de sus 50 años, en Miami. Quizás para mantener su privacidad ya que Arianna no aparecía en ninguna fotografía publicada.

Sin embargo, sabe que Arianna tiene una muy buena relación con su padre y con sus nuevas parejas.

La joven fue la protagonista de una de las canciones del famoso Marc Anthony. En el año 2000, cuando tenía 6 años, su famoso padre le dedicó el sencillo “My Baby You”. En la hermosa canción, Marc anuncia públicamente el efecto que siente por su hija mayor.