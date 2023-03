$!Arrestado el actor Jonathan Majors en Nueva York, tras ser acusado de agredir a una mujer

El actor Jonathan Majors, quien interpreta al villano Kang The Conqueror en la nueva fase de películas de Marvel, “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”, fue arrestado ayer en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, por cargos de agResión física a una mujer de 30 años.

Majors también fue acusado de estrangular y golpear a la fémina en una disputa doméstica, indicó la Policía de Nueva York. En lo que va del año, Majors ha tenido papeles importantes en las películas “Creed III” y “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”.

La Policía añadió que respondieron a una llamada cursada al Sistema de Emergencias 911 cerca de las 11:00 a.m. por una discusión en un apartamento en el vecindario de Chelsea, ubicado en Manhattan.