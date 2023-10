Así fue el concierto de The Weeknd en Bogotá, "un show sin precedentes"

Este miércoles 4 de octubre el artista aterrizó en el estadio El Campín de Bogotá con su gira After Hours Til Dawn Tour 2023, producto de la celebración de su álbum After Hours, lanzado en el 2020 y en el que se incluye su éxito Blinding Lights.

Después de su actuación en Estéreo Picnic en 2017, el cantante canadiense regresó por segunda vez a Colombia con un show de alta gama al nivel de The Weknd. Entre las canciones que los fanáticos puedieron disfrutar, habían éxitos como “Lost in the Fire,” “House of Balloons,” “Can’t Feel My Face,” “The Hills,” “Starboy,” y muchas más.