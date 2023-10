Así fue la divertida experiencia de Camilo por no pronunciar bien el inglés

El joven contó que llevaba a su hija Índigo cargada y se cruzó con una mujer que llevaba a su bebé de la misma forma. Sin embargo, la barrera del idioma no le permitió al artista entablar una charla fluida.

Esto fue lo que le sucedió a Camilo con el inglés

Camilo contó: “Estoy yo con Indi y le digo a Indi: ‘saluda’”. La pequeña, atendiendo sus palabras, saludó al otro bebé levantando su mano. El menor se rió, por lo que el cantante tomó la decisión de hablar con la mujer para mencionar la reacción, ya que esta no se había dado cuenta de la interacción entre los dos niños.

“Yo, en mi fabuloso inglés, le digo: ‘she is smiling’ (ella está sonriendo)”, contó el músico. La madre no comprendió lo que él le quiso decir y, por el contrario, entendió que Camilo dijo: “She is Miley”.

Según el antioqueño, ella se imaginó que él estaba diciendo el nombre de su hija, por lo que expresó: “hi, Miley, this is Jacob (Hola, Miley, él es Jacob)”.

Lleno de vergüenza, Camilo continuó la charla, en vez de aclarar que su hija no se llama de esa forma. “¿Qué más voy a hacer? Seguir la vaina (...) y le digo a Índigo: ‘Say hi, Miley’ (Dile hola, Miley)”, manifestó el joven artista riéndose.

Siga leyendo: “¿Juntos por el dinero?” Fans señalan lo que perderían Felipe Saruma y Andrea Vladiri si siguen adelante con el divorcio