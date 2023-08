El joven entendió que no todo hay que dejárselo en manos de la naturaleza y que, si uno quiere lucir abdominales y músculos de acero, a veces no queda más remedio que sudar la camiseta y medir la alimentación con sumo cuidado.

Uno de los mayores consejos que ha seguido Christopher Schwarzenegger es evitar el consumo excesivo de comidas copiosas o alimentos pertenecientes al grupo de comida rápida. Se ha enfocado en disminuir su consumo significativamente y aumentar el tiempo en su rutina de ejercicios.

Uno de los momentos más emotivos lo protagonizó su padre Arnold Schwarzenegger, quien ha querido reconocer y apoyar a su hijo en su cambio físico: “Christopher, eres un campeón y te amo. Sé que tu graduación de Michigan no fue la gran celebración con la que soñaste durante años, pero cruzar un escenario no es lo que me enorgullece tanto de ti: es tu compasión, tu arduo trabajo, tu visión, tu pensamiento crítico y tu desinterés lo que me llena de orgullo. No puedo esperar para verte seguir escalando y triunfando”.