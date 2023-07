$!Así fue que le robaron más de 10 millones de pesos a la presentadora Diva Jessurum

Otra famosa, víctima de hurto

Hace pocos días la locutora Sylvana Gómez, hermana de la exreina y actriz Carolina Gómez, narró en sus redes sociales la mala experiencia que vivió por culpa de la delincuencia en Bogotá.

Según explicó en un video publicado en su cuenta de Instagram, en los últimos días fue víctima de un delincuente en motocicleta que le arrebató su celular, el cual había adquirido hace muy poco tiempo.

Vea esto: Leandro, uno de los nietos del actor Robert De Niro, murió a los 19 años

“Me robaron mi celular nuevo, que estaba estrenando y que me había ganado con el esfuerzo de mi trabajo. Iba caminando, yo camino mucho, dejé a Agustín [su hijo] en el jardín y seguí porque tenía una cita médica, y saqué el celular para poner una canción y sentí que una moto se me acercó y agarró el celular”, aseguró la locutora.

La comunicadora lamentó este hecho, y recordó que no era el primero, puesto que vivió un episodio similar hace más de 2 años, cuando también fue robada en Bogotá.

“Hace dos años y medio me atracaron igual, a dos cuadras de mi casa, con un cuchillo y no tenía el celular en la mano. Esto no es de tener o no el celular en la mano, es de la inseguridad que está pasando”, aseguró.

Robos de este tipo y virtuales, se suman a una escalada de inseguridad en la capital colombiana, denunciada por mucho ciudadanos.