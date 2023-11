$!Así quedó Mara Cifuentes tras su cirugía de feminización facial

“La verdad quería algo muy sutil, quería suavizar algunos rasgos en la frente y orbitas y sin cambiar mucho pude lograr el aspecto más suave en mi mirada después de pasar momentos difíciles es una afirmación de que quiero estar presente que me visualizo viviendo muchas cosas bonitas y me siento bien”, escribió la modelo junto a las fotos.

Mara se encuentra recuperándose y los resultados han sido muy positivos. Según manifestó días antes, era un procedimiento muy esperado.

“Este cambio ha sido muy esperado por mí. Durante mucho tiempo lo deseé en silencio, sintiendo cierta culpa por considerar una cirugía plástica, dado que me encontraba bien y en un buen punto de mi carrera. Sin embargo, llegó un momento en mi vida en el que decidí que realmente lo quería. Esta cirugía aborda la disforia que siento, y todas las decisiones que he tomado en mi proceso de transición me han brindado autoestima, felicidad y momentos inolvidables”.