$!Así reaccionó Tom Cruise cuando le preguntaron por Shakira en una entrevista

En los últimos meses, la supuesta relación entre la cantante barranquillera Shakira y el actor Tom Cruise ha despertado toda clase de rumores. Desde que la colombiana se separó de su expareja Gerard Piqué y se mudó a Miami, Estados unidos, en abril, se empezó a hablar sobre su supuesta cercanía con el protagonista de "Misión Imposible". Desde su mudanza, la colombiana ha sido vista en diferentes eventos, uno de ellos fue el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, donde además fue captada hablando con el famoso actor Tom Cruise, despertando dudas sobre un posible romance. Incluso, fuentes cercanas al protagonista de Top Gun han señalado que el actor está "extremadamente interesado en perseguirla" y, al parecer, ha llegado al punto de mandarle flores a la colombiana para demostrarle lo que siente.

¿Romance a la vista?

Aunque han surgido muchos comentarios alrededor del supuesto romance y fuentes cercanas al actor confirmarían su interés en la colombiana, lo cierto es que ninguno de los dos artistas ha hablado directamente de que exista algún tipo de relación. De hecho, según lo revelado por una fuente para la revista US Weekly, al parecer, Shakira no tiene el más mínimo interés en Tom Cruise y los rumores difundidos recientemente le parecen "ridículos". "Shakira ha visto los rumores de que Tom la ha estado cortejando y cómo los fanáticos están opinando, pero cree que es ridículo porque simplemente no es cierto", reveló una fuente cercana. Pues bien, esto indicaría que, en realidad, la colombiana "no está interesada" en salir con Cruise. Sin embargo, a pesar de su aparente cercanía con el actor, la artista barranquillera ha declarado en varias entrevistas que no quiere iniciar una nueva relación amorosa tan pronto, pues quiere concentrarse en su familia y en su carrera musical.

"Ella la pasó muy bien saliendo con Tom en la F1, pero no tiene interés en salir con él. Él fue muy amable y ella disfrutó de su compañía, pero en este momento no está enfocada en salir con él ni con nadie más. Ella tiene mucho en su plato y está enfocada en sus hijos y su carrera por ahora", comentó el mencionado medio de comunicación. Además, según la revista Page Six, Tom Cruise "está sumamente interesado en conquistar a Shakira, con quien tiene química". Incluso se dice que el actor le mandó flores a la casa de Miami donde ella vive con sus hijos. Este mismo medio también comenta que Cruise siempre ha tenido un complejo con la altura, ya que mide 1.70 y exige que las mujeres que protagonizan películas con él no sean más altas para no verse 'opacado' en cámara. Cabe decir que con Shakira no tendría ese problema, puesto que mide 1.57.