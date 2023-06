Así se ve Índigo, la bebé de Camilo y Evaluna

Es por esto que, desde la noticia del compromiso de los artistas hasta el nacimiento de su primera hija, Índigo, han sido el foco de atención en las redes sociales, principalmente por la decisión de la pareja de no conocer el género de la bebé hasta el momento de su nacimiento y de mantener su privacidad, ocultando su rostro en las publicaciones.

“Es como ver a una mini Evaluna en los brazos de camilo”, “todos sabíamos que Camilo iba a ser un papá divino”, “que tiernoooo Índigo...abrazándolo pegadita a él...Feliz día Cami!”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores, quienes además compartieron su curiosidad por conocer el rostro de la pequeña.

Por su parte, el artista colombiano, compartió emotivas palabras a su papá y a su suegro, Ricardo Montaner: “Lágrimas. Hoy es un día para cerrar los ojos y llorar de agradecimiento por el milagro de que Dios nos haya invitado a ser parte de la creación del universo. Que Índigo sea vida de mi vida es un disparate que todavía no me cabe en el entendimiento. Feliz día a mi padre, que es tronco del que soy rama... y a mi suegro, que no de gratis le dicen el papá de los pollitos!” comentó el intérprete de ‘Vida de rico’.