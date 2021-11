EMPRENDIMIENTO FAMILIAR

- Hace tan sólo algunos días lanzó esta colección. ¿Cuáles han sido las primeras reacciones que ha recibido?

Hicimos una reunión de ‘influencers’ para que vivieran una experiencia a través de lo que yo soy y lo que yo hago, y realmente la reacción fue increíble, porque la calidad de las prendas realmente es muy buena. A las mujeres nos encantan las prendas que nos recojan y nos moldeen, pero que no nos asfixien, que era lo que yo quería en la colección.

Quería prendas cómodas, con las que puedes estar todo el día, pero no sintieras incomodidad, junto a una paleta de colores para todos los gustos.

- ¿Hace cuánto empezó la idea de hacer este proyecto?

Yo siempre había tenido muchas ganas de hacer algo, un emprendimiento que tuviera que ver con la moda. Esta oportunidad se dio con Agybo, que es una marca de ropa nueva, que fue creada por amigos que nos juntamos y decidimos crear una empresa con un concepto muy bonito.

Cuando surgió la idea de que esta tercera colección fuera diseñada por mí, yo inmediatamente sentí que era una oportunidad que se daba en el momento preciso para generar una colección que involucra mis mayores intereses como el hacer ejercicio y el bienestar, no sólo el físico, también el emocional; me encanta el yoga, todo lo que tiene que ver con toda esa parte holística.

Ahí arrancó toda la idea de empezar a crear e imaginarnos cómo crear y empezar a imaginarnos cómo es ese mundo de Karen para llevarlo a una colección.

De la mano del equipo de trabajo empezamos a lanzar ideas, empezaron a conocerme más y saber por dónde quería llevar la colección y así surgió el nombre ‘Astral’, en esa inquietud mía en el tema del universo y los astros.

- ¿Cómo es su relación con la astrología?

Yo estudié astrología durante la pandemia. Mi primera carta astral me la hice a los 16 años, y siempre estuve conectada con ese tema, siempre me apasionó, me fascinó. Creo que es importante el tema de cómo estamos conectados con el universo y con nuestro entorno, por lo que quería ese balance entre nuestro cuerpo astral con el emocional, físico y mental.

De ahí surge el tema de los colores, en donde están ubicados los símbolos de las prendas, que son sencillas pero a la vez tienen mucho poder.

- ¿Cómo arrancó Agybo en medio de la pandemia?

Todo surgió en Miami, donde vivimos. Durante todo un año vimos a los mismos amigos todo el tiempo, porque no salíamos y compartimos en casa, y en esas reuniones aparecían las inquietudes del qué hacer, cómo reinventarnos.

El tema de emprender siempre da miedo, como susto, pero lo lindo fue entre amigos, de una manera muy natural y estamos con una empresa joven y con ganas de que la gente la conozca y poder llevar un mensaje bonito.

- Agybo trabaja de la mano con O2 Reserve, una empresa dedicada a la administración, conservación y protección del bosque húmedo tropical, ubicado inicialmente en el Magdalena medio colombiano. Con ellos donan 1m² de bosque húmedo tropical por cada venta realizada...

Siempre uno tiene que ayudar y contribuir de alguna manera al planeta, por lo que esto es un granito de arena para mejorar el mundo. Hay tantos proyectos en Colombia que necesitan apoyo, pero este lo vimos muy bonito, muy cercano, por lo que decidimos apostar por él. Esperemos que más adelante podamos seguir apoyándolos y poder ayudar a otro de los tantos proyectos.

En este momento las personas somos más conscientes a la hora de comprar una prenda, queriendo saber qué hay detrás de ella, a quién puedes ayudar. Todos deberíamos contribuir desde donde nos toque, desde el día a día, para mejorar la salud del planeta.

- Ya son tres colecciones en muy poco tiempo...

Seguimos aprendiendo, porque para nosotros todo esto es nuevo, porque es un viaje largo, no es de correr, esto toma su tiempo, emprender no es fácil, hacer crecer una marca no es sencillo, pero con la segunda colección ya la teníamos más clara.

No soy la diseñadora de todas las colecciones, pero la marca tiene un concepto muy claro, que la gente se sienta cómoda con prendas urbanas, con el valor agregado de tener a Fonseca y Juanes apoyando y mostrándose, lo que nos permitió que la gente conociera más la marca rápidamente.

- ¿El confort cada día es más importante en el mundo de la moda?

Nace de la comodidad que te ha permitido estar en casa, trabajar desde allí y no tenerte que vestir para salir como antes. Ahora, cuando el mundo se está abriendo nuevamente, la idea es lograr ese balance entre la comodidad de vestir como si estuvieras en casa, pero con el diseño y la moda de las prendas para salir a trabajar o hacer tus vueltas

- ¿Sus hijos también se involucran en el emprendimiento familiar?

A las niñas, que ya son unas señoritas, les encanta el tema de la moda, por lo que vamos a hacer una colaboración con ellas más adelante que estará increíble. Ya se encuentran diseñando conmigo. Somos mujeres y tenemos el gusto por vernos bien y sentirnos bien.