¡Atrevido! César Escola le hace una propuesta a ‘Yo Me Llamo Paola Jara’ en pleno programa

Al finalizar la presentación, Escola no pudo contener su admiración por la talentosa concursante y le dijo: “Paola, yo quiero ser tu Jessi”. La frase hizo referencia al noviazgo de la cantante original con el también artista Jessi Uribe. La imitadora respondió de inmediato diciendo: “te amo maestro, te amo”.

El programa ‘Yo Me Llamo’ sigue dando de qué hablar por las sorpresas y emociones que se viven en cada capítulo. En esta ocasión, el jurado César Escola fue el protagonista de un momento muy coqueto con la imitadora de Paola Jara, quien dejó impresionados a todos con su interpretación de ‘Qué pensaste’.

Además de los halagos y las bromas, Escola también le dio una retroalimentación constructiva a la imitadora sobre su voz y su técnica. “Hoy estamos hablando de lo que es el contraste, de los matices, si uno quiere que la voz suene matizada, debe empezar cómo empezaste, bien suave y en algún momento alcanzar las notas altas. Debes tener cuidado con la respiración; sin embargo, le pusiste una fuerza al coro, que opacó por completo esos momentos de respiración”, dijo el jurado.

La imitadora no pudo evitar emocionarse con las palabras de Escola y se le escaparon algunas lágrimas. El jurado argentino se acercó a ella y le dio un abrazo y un beso en la mejilla. “Porque lloras, yo sé que soy un buen partido, pero no tienes por qué llorar. Me encanta que recibas con tanto corazón, lo que se te dice para que crezcas (...) Hasta llorando es bonita”, le indicó el jurado argentino.

El programa ‘Yo Me Llamo’ continúa siendo uno de los más vistos y seguidos por el público colombiano, que disfruta de las imitaciones, los comentarios y las ocurrencias de los jurados y los participantes. El reality musical busca al mejor imitador del país entre más de 40 concursantes que se enfrentan cada noche en el escenario .