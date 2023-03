Aura Cristina Geithner confesó que le gustan ‘los pollos’

Sin tapujos y muy espontáneamente, Aura Cristina reveló algunos secretos de su vida íntima en una entrevista con la presentadora Eva Rey en su programa ‘Desnúdate con Eva’. “En esa soledad en la que estás algún arrocito en bajo debes tener”, le preguntó la presentadora, “ay mi amor, eso nunca falta”, expresó la actriz.

La artista, que es un éxito en OnlyFans, mencionó que la última vez que había tenido intimidad con alguien fue el día anterior a esa entrevista. La mujer siempre se ha destacado por hablar sin tapujos y decir lo que piensa.

Además de eso, ha sido criticada por sus recientes relaciones sentimentales.

En medio de la conversación, Aura Cristina dijo que ha sostenido relaciones con hombres de 30 años de edad, pues son ellos los que la buscan, “yo los llamo mis amorcitos”, expresó.

“He llegado a un punto de mi vida que no estoy para pedirle permiso a nadie. Yo no estoy para estar pensando, incluyendo a mi hijo, si estará de acuerdo o no. No vivo para los demás, porque considero que lo que he construido en mi vida me ha dado mucha paz”, confesó a HSB Noticias.

En las últimas horas, el video compartido por la presentadora se ha viralizado en las redes sociales.