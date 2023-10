Bad Bunny ofrecerá en Puerto Rico una sesión especial para escuchar su nuevo disco

El artista urbano puertorriqueño Bad Bunny ofrecerá el próximo jueves un "listening party" (fiesta para escuchar) de lo que se espera sea su próximo disco, "Nadie sabe lo que va a pasar mañana", a lanzarse este viernes.

Así lo informó este martes en un mensaje en Instagram la compañía de producción de eventos Move Concerts PR, encargada de la presentación que se llevará a cabo en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, principal sala de conciertos de la isla.

La cita está para comenzar a las 22.00 (02.00 GMT), aunque al momento se desconoce si Bad Bunny acudirá, pues ni él ni la producción lo han anunciado.

Hace meses que Bad Bunny llevaba coqueteando con lanzar un disco, a pesar de que en una entrevista con la revista Billboard dijo que este año 2023 no pensaba publicar ninguno.

Sin embargo, estos pasados meses Bad Bunny ha mostrado algunas pistas relacionadas con su nuevo álbum, como una camiseta con el número 13 -fecha que coincide con este viernes- que usó en un espectáculo de la lucha libre WWE Backlash en el Coliseo de Puerto Rico en mayo pasado.

Igualmente, en la parte final de su video musical de "Where she goes", aparece una valla publicitaria que lee "Nadie Sabe...".