Bad Bunny y Grupo Frontera son virales en redes con su nueva canción

Bad Bunny tuvo un fin de semana loco, ya que actuó en Coachella 2023 frente a los ojos de Kendall Jenner e incluso anunció que lanzaría una colaboración con Grupo Frontera el lunes. La canción, llamada “un x100to”, es la segunda colaboración entre estos artistas.

La canción fue producida y compuesta por Edgar Barrera, quien ha escrito canciones para Karol G, Camila Cabello, Christian Nodal, Marc Anthony, J Balvin, Camilo, Ozuna, por nombrar algunos. La canción habla de una persona que está sumida en la tristeza porque ha perdido el amor de su vida y no le importa tener que perder el 1% que le queda de batería en su teléfono móvil para llamarla y pedirle que lo perdone. Y si lo han visto con otra en una discoteca, lo que está haciendo es perder el tiempo porque no se siente feliz, sino que está sufriendo y todo lo demás no es cierto porque no ha podido olvidarla.

Grupo Frontera es un grupo de música regional mexicana originario de McAllen, Texas, Estados Unidos. El grupo fue fundado en 2022 y sus miembros incluyen a Adelaido Solis III “Payo” (vocalista), Julián Peña Jr. (percusionista), Carlos Frontera (baterista), Alberto Acosta (guitarrista), Carlos Zamora (bajista) y Juan Javier Cantú (acordeonista y segunda voz). Han ganado popularidad con su fresco sonido Norteño y han tenido colaboraciones exitosas con otros artistas.