$!Bad Bunny y Kendall Jenner fueron captados besándose en Los Ángeles

El cantante Bad Bunny y la modelo Kendall Jenner son la nueva pareja de la farándula internacional. Todo comenzó cuando la cuenta de Instagram Deuxmoi que una modelo, a quien llamó inicialmente ‘soltera’, fue captada besándose con el famoso ‘conejo malo’ en The Streets Bird Club, un exclusivo lugar en Los Ángeles, ciudad donde el famoso Benito Antonio Martínez Ocasio compró una mansión.

Además: Viral: Esperanza Gómez y su video en Instagram de “mi primera vez en un trío”

Días después, el cantante, a quien hasta hace poco se relacionaba sentimentalmente con Gabriela Berlingeri, a quien define como su ‘íntima amiga’ , fui visto, de nuevo, con la modelo nacida en Los Ángeles, integrante del clan Kardashian, una de las familias más poderosas de la farándula.

De acuerdo con The U.S. Sun, Bad Bunny, de 28 años, y Kendall Jenner, de 27 años, tuvieron una segunda cita acompañados por Justin Bieber y su esposa Hailey. Aunque al lugar, ubicado en Malibú, llegaron y se fueron por separado, no pudieron impedir que los medios, y por supuesto los curiosos, se dieran cuenta de su presencia.