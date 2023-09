Bailarín que trabajó en video de Shakira reveló extraña petición de la colombiana

Álex reveló que por ocho horas de trabajo cobraron 55 euros, describiendo la jornada como bastante complicada. “Nos decían que no podíamos mirarla a la cara, en ningún momento podríamos mirarle”. También relató que no podían dirigirse directamente hacia la cantante. Incluso uno de los bailarines que tenía que chocarse con ella para la narrativa del video, tuvo que cuadrar el choque para no incomodar. “De hecho, mi compañero que se cruza con ella en el video tuvo que hablar con el coordinador para pactar cómo se iban a chocar. Lo único que nos pidieron fue eso”.

Los presentadores del programa “Y Ahora Sonsoles” intentaron contactar al equipo de Shakira para obtener su versión de los hechos, pero no quisieron hablar sobre el asunto. Según los presentadores, hay otras prioridades en la representación de la artista en este momento, como la segunda querella que ha salido a la luz de la Fiscalía debido al presunto fraude en Hacienda.