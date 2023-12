'Barbie' es la película con mayor número de nominaciones a los Globos de Oro 2024

En una destacada mención, "La sociedad de la nieve" del director español Juan Antonio Bayona ha sido nominada como Mejor Película de Habla no Inglesa. Además, el talentoso actor chileno-estadounidense Pedro Pascal ha obtenido una nominación como Mejor Actor en Serie Dramática por su participación en "The last of us".

Este año, los Globos de Oro han buscado renovar su imagen tras las críticas anteriores sobre la falta de diversidad en la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Se espera que el éxito y la popularidad de "Barbenheimer" capten la atención y desvíen el foco de las controversias pasadas. La ceremonia de los Globos de Oro 2023 está programada para el 7 de enero de 2024.