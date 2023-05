Belinda habla por primera vez del embarazo de su ex Christian Nodal y Cazzu

No obstante, al no mencionar directamente a Cazzu y a Christian Nodal, la prensa internacional sintió curiosidad por saber qué opinaba realmente la cantante y actriz hispanomexicana. Por tal motivo, decidieron abordarla durante su presentación en la Feria de Texcoco, preguntándole directamente sobre el embarazo de su expareja y su actual novia.

Frente a esto, Belinda contestó con absoluta tranquilidad y sin problema alguno que “Un bebé siempre es una gran bendición”, y terminó pidiendo respeto por todos, destacando que no le preguntaran cosas del pasado.

“Les pido de favor que ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados, de verdad es muy molesto porque la vida pasa, cada quien tiene su vida y por respeto a la nueva familia yo creo que no tengo por qué hablar de nadie, deseo lo mejor siempre a todo el mundo, un bebé es una bendición, es una alegría, así que ya no voy a responder más de esto, les deseo lo mejor”, expresó.