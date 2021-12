Ben Affleck culpa a su ex esposa Jennifer Garner por su alcoholismo

Durante la promoción de su nueva película ‘The Tender Bar’, el reconocido actor Ben Affleck habló sobre aspecto e su vida privada que dejaron anonadados a muchos.

Ben reveló detalles sobre su nueva relación con Jennifer López, también sobre cómo ha vivido la paternidad y lo que vivió a lado de su expareja Jennifer Garner durante su 13 años de relación.

Algunos internautas dicen que el actor ‘cruzó los límites’ al hablar sobre su ruptura con su exesposa.

Lea también: “Ver porno desde los 11 años me destruyó el cerebro”: Billie Eilish

El ganador de dos premios Oscar dijo durante una entrevista en el programa ‘The Howard Stern Show’ que separarse de Garner pudo ser lo mejor para él, pues si seguía con ella posiblemente seguiría bebiendo hoy en día.

“Habríamos terminado destrozándonos. Probablemente todavía seguiría bebiendo. Eso fue en parte la razón por la que empecé a beber, me sentía atrapado. Me decía: ‘no puedo irme por mis hijos, pero no soy feliz. ¿Qué hago?’ Lo que hice fue beberme una botella de whisky en el sofá, y resultó que esa no era la solución”, contó Ben Affleck.

Las redes comenzaron a explotar con comentarios sobre esta confesión que hizo el artista, pues para muchos responsabilizar a su expareja es una “idiotez” y exigieron que el hombre asumiera su responsabilidad sin culpar a otras personas.

“¿Culpas a tu ex esposa por beber? Ya eras un alcohólico antes de casarte con ella”, “hablar mal de la madre de tus hijos te convierte en un padre terrible y en un idiota total”, “Eres un idiota. Incluso si esa es la verdad sobre la infelicidad de tu matrimonio, ¿por qué arrastrarías a tu ex por el barro públicamente y la culparías aparentemente de esa situación por tus propias decisiones autodestructivas? Ben Affleck lo confirma: sigue siendo lo peor”, son algunos comentarios que recibió en redes sociales.

Lea también: “Rebelde”, una versión completamente renovada de la telenovela de 2004

Los usuarios le recordaron que luego de 3 años de haberse separado, Garner lo llevó a un centro de rehabilitación sin ningún reparo.

“Al final lo intentamos, lo intentamos, lo intentamos porque teníamos hijos, pero los dos sentíamos que no era el modelo de matrimonio que les queríamos dar. La verdad es que nos tomamos nuestro tiempo, tomamos la decisión, nos separamos. Tuvimos un matrimonio que no funcionó. Hicimos lo mejor. Sabía que era una buena madre y esperaba que supiera que yo era un buen padre. Tenía que estar sobrio y lo reconocí”, agregó Affleck.

Recordamos que la pareja se separó en 2015, luego de 13 años de matrimonio en donde tienen 3 hijos: Violeta, de 16 años, Seraphina, de 12 y Samuel, de nueve.