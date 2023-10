Big Dog’s Company aclara que exesposo de Marilyn Patiño no tenía relación con la empresa

“Pido por favor que me respeten mi derecho a la privacidad por mis hijos . No deseo hablar esto con ningún medio de comunicación. Es un dolor muy grande porque mis hijos han quedado sin papá”, afirmó Patiño.

De igual forma, aseguró que no le interesan venganzas. “No me interesa en lo absoluto venganzas ni represalias contra nadie. Pido que me dejen quieta. Pido que no se metan conmigo. No voy a recibir extorsiones, ni ningún tipo de chantaje, todo esto lo tienen en conocimiento el Gaula y las autoridades”.

El cuerpo del hombre fue enterrado el pasado 21 de octubre en el Norte de Bogotá, después de cinco días de haberse hallado el cadáver.