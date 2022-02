Breko, el artista elegido para ser el show central del partido entre Colombia y Argentina en Bucaramanga

Con solo 20 años Breko ya se consolida como el artista del género urbano más reconocido del oriente colombiano.

Su trayectoria suma mas de 70 canciones de su autoría, millones de reproducciones en Youtube y más de 42.000 seguidores en Instagram que cantan sus letras con pasión.

A su corta edad, ya ha compartido tarima con grandes artistas como Wisin, Chino y Nacho, Ñejo, Ryan Castro, Lil Silvio & El Vega, Silvestre Dangond, Mike bahía, Manuel Turizo y Lunay, entre otros...

Y el próximo miércoles 23 de febrero por primera vez un artista santandereano de la música urbana será el show del medio tiempo de un partido de la selección profesional de fútbol.

Breko fue elegido para ponerle música al espectáculo futbolístico que darán las selecciones femeninas de Argentina y Colombia en un partido previo a la Copa América que tendrá a Bucaramanga como una de sus sedes.

Los más de 20.000 espectadores que se esperan en este encuentro deportivo vibrarán con Soho, Parce, Triste y Vacía, entre otros temas de Breko.

“Si yo pudiera hablarle al Breko de 14 años, le diría que no dejara nunca de creer porque cuando mi papá me traía al estadio a ver al Bucaramanga jamás pensé que seis años después iba a estar ahí en la mitad de la cancha en medio del fútbol bonito de las chicas y las letras de mis canciones”, dice Breko.

Detrás del éxito de Breko hay decenas de personas que siempre han creído en el proyecto, pero una en especial, Faber, quien lo motivó a grabar su primera canción y le dio la pieza clave para dar con uno de los productores que hoy lo sigue acompañando.

Lea también: Este lunes regresan los famosos a la cocina de ‘MasterChef Celebrity’

Era 2016 y Faber cuidaba los carros en la bahía del barrio Cabecera, allí, en una esquina donde hay un restaurante este joven rapeaba mientras le daban monedas por cuidar los carros, lo que intrigó a Breko que un día se puso a dúo con él.

“Faber es un parche, una persona muy especial, en una charla me mostró una canción que había grabado y me dijo que me fuera para Medellín y me viera con el productor que creyó en él y que sin dinero le grabó, yo me ilusioné porque no tenía dinero para grabar pero con esto iba a lograr mi sueño”, cuenta Breko.

Este emocionante momento no sale de la mente de Breko quien aún sigue en contacto con Faber quien ha sido una de esas casualidades que no olvida y hoy agradece.

Breko está radicado en Miami desde donde graba y viaja constantemente a Medellín y Bucaramanga, ciudades donde pasa su tiempo enfocado en lograr el sueño de ser el artista santandereano número uno del género urbano.

“Yo siempre supe que lo que iba a hacer sea lo que sea tenía que ser muy grande y así me proyecto y así me veo”, dice Breko.

Recientemente grabó un tema que está por salir en una colaboración con los cartageneros Lil Silvio y El Vega que se estrenará en los próximos días y que espera poder dar en exclusiva para los medios santandereanos.

Actualmente Breko hace parte de grandes campamentos de compositores quienes pasan días enteros escribiendo canciones que hoy por hoy son éxitos mundiales.